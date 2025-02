Ilfattoquotidiano.it - “Ho paura di chi difende le parole italiane dagli asterischi e poi non usa il congiuntivo”: Willie Peyote scatenato a Sanremo 2025

ieri ha calcato il palco dell’Ariston, in gara al 75esimo Festival della Canzone Italiana con il brano “Grazie ma no grazie”. La chiave del brano del rapper e cantautore torinese è “l’ironia, con cui affrontare – come racconta lo stesso– le piccole prove che ogni giorno ci si presentano tra opinioni non richieste, meme viventi e tormentoni stantii”. Ieri sul palco a sorpresa è apparso Luca Ravenna, stand up comedian e amico di, si è intrufolato tra i coristi dell’orchestra durante la performance di “Grazie ma no grazie” per una velocissima apparizione.“Il tentativo del mio pezzo non è assolutamente di lamentarsi dell’esistenza degli, – ha detto nell’incontro con la stampa oggi l’artista – anzi, il tema è proprio abbracciare il cambiamento.