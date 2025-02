Ilfattoquotidiano.it - “Ho morso il cuore di un animale vivo, era caldo. Ma non ho mai voluto mangiare carne umana”: la confessione choc di Armie Hammer, l’attore accusato di cannibalismo

È una rivelazione veramentequella fatta dadurante un’intervista al The Louis Theroux Podcast., 38 anni, noto per il suo ruolo nel film di Guadagnino “Chiamami col tuo nome”, ha raccontato di averil” di unancoradurante una battuta di caccia. Un gesto che, a suo dire, farebbe parte di una sorta di “rito di passaggio maschile”.“Non si mangia tutto il. Una delle tradizioni è di darci un”, ha spiegato, aggiungendo di essere stato “incitato” dagli amici che erano con lui. “È una specie di rito di passaggio maschile, quasi esageratamente carico, quando vai a caccia per la prima volta”, ha continuato. “Tutti quelli che conosco che sono andati a caccia per la prima volta hanno dovuto fare qualcosa di simile”.ha precisato che il gesto non era legato a “nessuno gratificazione sessuale“, riferendosi alle accuse di fantasie cannibali che lo avevano travolto nel 2021.