Ilfattoquotidiano.it - “Ho mangiato 1000 uova in un mese, bevevo frullati di tuorli crudi. La mia libido era alle stelle, avevo solo una stitichezza epocale”: l’esperimento di Joseph Everett

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mangia più di millein un(più di trenta al giorno) e ottiene risultati di salute sorprendenti. Questo è quello che spiega in un video lo youtuber, un appassionato di fitness che vive a Tokyo. Nata come sfida da web, l’olimpiade dell’uovo è diventato presto un esperimento per rilevare possibili benefici sul proprio corpo e la propria salute.ha seguito i consigli di un bodybuilder americano: al posto degli steroidi, leaumentano la massa muscolare. Non un paio al giorno, però, ma 30.ha poi voluto documentare la sua sperimentazione alimentare su Youtube e infatti lo ritroviamo a scolarsi intere caraffe didopo un regolare esercizio fisico con esercizi da palestra (sollevamento con bilanciere, stacco da terra, squat e distensione su panca).