Ilfattoquotidiano.it - “Ho incontrato al ristorante la madre di Fedez, Tatiana: mi ha guardato con gli occhi di brace, come se le avessi sputato nel piatto”: il racconto di Selvaggia Lucarelli

Un incontro inaspettato, un’ataccia e un cambio di tavolo repentino., in diretta da Sanremo 2025 dove conduce il Dopofestival, racconta un curioso episodio che l’ha vista protagonista insieme alladi, Annamaria Berrinzaghi, detta. “Ero a cena due sere fa in une mi siedo”, ha raccontato la giornalista ai microfoni di Rtl 102.5 e Radio Zeta. “Ad un certo punto arriva un gruppo di signore. Dopo 10 minuti, una signora di queste, una signora bionda mi guarda e va via insieme alle amiche cambiando tavolo“.Quindi, sul suo profilo Instagram,ha aggiunto ulteriori dettagli ironici sulla vicenda: “Prende la giacca sulla sedia, guardandomi neglise lenel, a spruzzo“, ha scritto. “Tutte le sue amiche si alzano di botto e se ne vanno.