Iodonna.it - «Ho firmato per la prima volta una sceneggiatura, ho recitato per la prima volta in inglese, ho dovuto fare allargare i miei costumi di nascosto per nascondere la pancia a tutti mentre ero incinta, e non potevo dirlo a nessuno»

Leggi su Iodonna.it

Da Sanremo a Miss Fallaci. Dopo la serata all’Ariston come co-conduttrice, l’ex Miss Italia torna sul piccolo schermo con l’attesa serie su Oriana Fallaci. Dal 18 febbraio inserata su Rai 1, l’attrice vestirà i panni di una delle reporter più famose della storia del giornalismo. E questa serie per lei ha un significato speciale. Per diversi motivi. “Miss Fallaci”, Miriam Leone porta in scena la giovane Oriana che sfida un mondo dominato dagli uomini X Leggi anche › Bianca Balti e Miriam Leone: lo stile delle due conduttrici di Sanremo a confronto Miss Fallaci, la serie con Miriam Leone su Rai 1La serie dedicata alla giornalista racconta non solo la sua carriera ma anche la vita privata, spesso non semplice, di Oriana Fallaci.