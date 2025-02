Liberoquotidiano.it - "Ho detto qualcosa di cui mi sono pentito": Zverev, clamorosa retromarcia su Sinner dopo gli Australian Open

Quelle lacrime nella finale persa deglihanno fatto colpo, così come la reazione di Janniknel consolarloil k.o. e il mancato arrivo del primo Slam della carriera. Ora, però, per Alexanderè tempo di andare avanti. Quella di Melbourne è la terza finale Slam persa in carrieraquella degli US2020, contro Dominic Thiem, e quella del 2024 contro Carlos Alcaraz al Roland Garros. Ne ha parlato prima del debutto nel torneo dell'Atp 250 di Buenos Aires, in Argentina, dove farà il suo debutto,aver beneficiato di un bye al primo turno, agli ottavi di finale contro Dusan Lajovic. "In Australia, in finale, non è andata bene — hail tedesco — Ho perso in tre set, quindi una sconfitta abbastanza netta.aver perso una partita del genere tante emozioni ti passano per la testa.