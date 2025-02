Quotidiano.net - Hegseth, 'Usa fedeli alla Nato ma l'Europa sia autonoma'

Gli Usa avranno come "priorità in futuro l'Indopacifico" e l'indovrà "assumersi la responsabilità della difesa convenzionale". Lo ha detto il nuovo capo del Pentagono Peteaprendo la riunione del gruppo di contatto sull'Ucraina, presieduto dGran Bretagna. "Gli Usa - ha aggiunto - restano impegnati nellae nella sicurezza dell'ma non tollereranno più squilibri", ha aggiunto.