Movieplayer.it - Harry Potter, John Lithgow vicino a ottenere il ruolo di Silente nella serie?

Leggi su Movieplayer.it

Nuove indiscrezioni sostengono che i responsabili di HBO avrebbero scelto l'interprete del preside di Hogwarts in vista delle riprese delladi. I produttori delladedicata alla storia ditargata HBO sembrano aver individuato l'interprete perfetto per il Professor Albus. Le fonti di Deadline sostengono che ilpotrebbe presto essere assegnato a. La scelta del cast dellaIl team dello show, come accaduto in precedenza, non ha voluto confermare o smentire le indiscrezioni apparse online riguardanti il cast dello show tratto dai romanzi di J.K. Rowling, ribadendo che gli interpreti saranno annunciati solo quando gli accordi saranno finalizzati.potrebbe quindi ereditare ildel preside di Hogwarts interpretato in precedenza da Richard .