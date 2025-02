Quotidiano.net - Harry e Meghan non divorzieranno, l’ex maggiordomo di Lady Diana: “Lui perderebbe troppo”

Roma, 12 febbraio 2025 – “Secondo alcuni media, io eci saremmo separati almeno dieci volte. È difficile affrontare queste falsità, ma cerco di ignorarle”. Queste le parole del principedurante il DealBook Summit organizzato dal ‘New York Times’ nei primi giorni di dicembre, in risposta al gossip che da mesi ritiene il suo matrimonio con la duchessa di Sussex giunto al capolinea, soprattutto a causa della presunta separazione, almeno sul fronte professionale, che si sarebbe verificata nel 2024. Di certo, quando qualche giorno fa la coppia è apparsa, unita e affiatata, all’inaugurazione della nuova edizione degli Invictus Games, in Canada, non sembravano sul punto di lasciarsi. O, per lo meno, il duca e la duchessa di Sussex hanno voluto smentire ancora una volta le voci su un loro divorzio imminente mostrandosi mano nella mano e intenti a scambiarsi baci e carezze anche in pubblico.