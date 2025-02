Lanazione.it - Hansel e Gretel alla Città del teatro di Cascina

(Pisa), Domenica 16 febbraio alle 17,Sala Franca Rame e Dario Fo delladeldi, sarà in scena lo spettacolo “La storia di” della compagniaCrest, uno spettacolo per bambini dai 4 anni in poi che si propone come un viaggio coinvolgente nel mondo delle fiabe, dove il confine tra realtà e immaginazione sarà molto sottile. La storia di, scritto da Katia Scarimbolo, è una rivisitazione della celebre fiaba dei fratellini abbandonati nel bosco e alle prese con una strega ingannevole, scritta dall'immortale penna dei fratelli Grimm nel racconto tedesco "Fiabe del Focolare". Lo spettacolo, che vede in scena Catia Caramia, Cinzia Greco, Giuseppe Marzio e Luigi Tagliente, esplora i temi dell’inganno e della scoperta del valore autentico delle cose.