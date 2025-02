Anteprima24.it - Hanon Systems, Abbate porta la vertenza in Consiglio Regionale

Tempo di lettura: 2 minutiSulla paventata chiusura dello stabilimentoa Contrada Olivola il consigliereGinoannuncia la presentazione di un’interrogazione al Presidente delle Giunta.“Ritengo necessariore all’attenzione del– dichiara– una problematica, di rilevanza economica e sociale, riguardante oltre 60 lavoratori che negli anni hanno sempre garantito la propria opera ed hanno acquisito competenze e professionalità, assicurando la crescita dell’azienda. L’eventuale chiusura dello stabilimento rappresenterebbe un colpo durissimo non soltanto per i lavoratori e le proprie famiglie ma anche per la fragilissima economia del territorio sannita che già sconta gravi problematiche in termini di sviluppo industriale. È pertanto indispensabile attivare ogni iniziativa istituzionale utile alla risoluzione di tale situazione di crisi ed alla tutela dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento di Benevento.