Rompipallone.it - “Hamilton Campione del Mondo, ecco perché”: l’annuncio cambia tutto

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 12 Febbraio 2025 11:20 di Giancarlo SpinazzolaLewispronto a debuttare con la Ferrari:sul pilota britannico scatena i tifosiPoco meno di una settimana, solo sei giorni ancora al 18 febbraio, la data cerchiata in rosso sui calendari di tutti gli appassionati di Formula 1. Il motivo è semplice: per la prima volta nella storia di questo sport, infatti, nello stesso giorno, in un evento in programma a Londra, saranno presentate le 10 monoposto che prenderanno parte al mondiale 2025 di Formula 1.Di fatto è il primo atto ufficiale del campionato che prenderà il via a Melbourne nel week end tra il 14 ed il 16 marzo prossimi. E sarà quella la prima gara ufficiale di Lewisnella monoposto Ferrari: un momento atteso da oltre un anno dai tifosi della Rossa, da quando l’1 febbraio 2024 Maranello con un comunicato annunciava l’ingaggio di Sir Lewis con un contratto pluriennale.