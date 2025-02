Ilfattoquotidiano.it - Hamas pubblica la lista delle “violazioni di Israele” del cessate il fuoco: 269 raid, limitazioni al carburante

Mentre la tregua a Gaza è sul filo del rasoio, mercoledì l’esercito israeliano ha comunicato di aver colpito 2 palestinesi nel sud della Striscia che stavano pilotando un drone. Secondo la versione fornita dall’Idf, i due tentavano di contrabbandare armi, le autorità palestinesi hanno comunicato che uno dei due uomini è morto. L’uccisione si aggiunge allaoperazioni condotte dall’Idf dopo il 19 gennaio checontesta come “dell’accordo diil”. Motivo per cui l’organizzazione islamista che governa Gaza ha deciso di ritardare il rilascio dei tre ostaggi previsto per sabato, mettendo così a rischio la tenuta della tregua.I funzionari dihanno messo per iscritto unadi quelle che consideranodi, in un documento di due pagine che hanno presentato martedì ai mediatori di Qatar ed Egitto nel negoziato di pace.