Halkbank Ankara-Milano oggi in tv, Champions League volley 2025: orario, programma, streaming

mercoledì 12 febbraio (ore 15.00) si gioca, playoff d’andata della2024-dimaschile. La formazione lombarda ha chiuso la fase a gironi al secondo posto alle spalle dei polacchi dello Zawiercie perdendo entrambi gli scontri diretti e dunque è stata costretta a disputare questo incontro a eliminazione diretta che prevede una doppia sfida. L’avventura continentale riparte da questa durissima trasferta in Turchia contro un’avversaria che poche settimane fa ha battuto Perugia nell’ultima sfida della fase a gironi.I meneghini sono reduci dalla vittoria contro Padova in Superlega, dove occupano il sesto posto in classifica generale. Il sestetto di coach Roberto Piazza sarà guidato in particolar modo dall’opposto Ferre Reggers, dagli schiacciatori Davide Gardini e Yacine Louati e Matey Kaziyski, dal centrale Edoardo Caneschi e dal palleggiatore Luca Porro.