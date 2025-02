Ilgiorno.it - Guide turistiche. Chiavenna chiama

Leggi su Ilgiorno.it

Il Ministero del Turismo ha emanato il bando per l’esame di abilitazione alla professione di guida turistica. La domanda si può presentare fino al 27 febbraio sul sito www.ministeroturismo.gov.it. Il candidato dovrà inviarla per via telematica, compilando il format di candidatura sul portale “inPA”, (www.inpa.gov.it) dopo essersi registrati. L’esame si articola in tre prove: scritta, orale e tecnico-pratica. La parte scritta consiste in un test a risposta multipla di 80 quesiti in 90 minuti. Le materie oggetto della prova sono storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, disciplina dei beni culturali e del paesaggio. L’esame orale si svolgerà in presenza e verterà sulle materie delle prove scritte oltre a valutare la capacità di comunicazione, la conoscenza delle materie oggetto dello scritto e la conoscenza di almeno una lingua straniera a livello B2.