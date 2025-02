Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: My Spy, Mercoledi 12 Febbraio 2025

Leggi su Digital-news.it

12sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "My Spy", una divertente action-comedy con Dave Bautista nei panni di un agente segreto che si ritrova a dover affrontare una sfida del tutto inaspettata: l'intelligenza e l'astuzia della piccola Sophie. Scoperto dalla ragazzina mentre è in missione, JJ è costretto a insegnarle i trucchi del mestiere, dando vita a una serie di situazioni esilaranti e ricche d'azione. Un film perfetto per chi ama il mix tra adrenalina e comicità. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, "Gli.