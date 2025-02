Leccotoday.it - Guerra tra testamenti, il palazzo in centro città al gelo da due settimane

Leggi su Leccotoday.it

Sei famiglie al freddo per una battaglia legale sull'eredità. Anziani e bambini compresi. È surreale la situazione che si vive nel pienodi Lecco: un dramma che mette in luce le falle di un sistema burocratico troppo rigido per gestire le emergenze sociali. Il civico 24 di via Leonardo da.