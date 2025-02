Donnapop.it - Guè Pequeno cosa ha fatto all’occhio? Sapete che ha una figlia e una compagna? Ecco chi sono

Guè è uno dei nomi più importanti nel mondo del rap italiano. Scopriamo tutto di seguito, sia del suo privato sia del suo pubblico! Nato a Milano il 25 dicembre 1980, Guè ha una carriera ultra decennale, avendo debuttato giovanissimo, già all'inizio negli anni Novanta. Prima di farsi strada come solista, ha raggiunto la popolarità come componente dei Club Dogo, gruppo musicale di cui ha parte anche Jake La Furia. Una volta sciolto il gruppo, nel 2011, il rapper ha proseguito come solista, lanciando al successo diversi album che hanno scalato le classifiche italiane per le vendite. Vero nome: All'anagrafe il rapper è registrato con il vero nome di Cosimo Fini.