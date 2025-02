It.newsner.com - Guardia del corpo di Lady Diana dice 3 errori che la uccisero

Tre fatali carenze nella sicurezza hanno portato alla tragica morte della Principessa– almeno, questo è quanto sostiene la sua exdel, Ken Wharfe.È difficile credere che siano passati quasi 30 anni dalla tragica morte della Principessa. Il mondo ha perso un’icona, un’organizzazione umanitaria e due giovani ragazzi hanno perso la loro madre. È impossibile non chiedersi come sarebbe oggi: che aspetto avrebbe, che ruolo avrebbe assunto e come avrebbe potuto continuare a plasmare il mondo.Primo incontro conKen Wharfe, la sua exdelche ha lavorato a stretto contatto con lei per sei anni, la ricorda con affetto. Riflettendo sull’impatto di, Wharfe ha lodato il suo “senso dell’umorismo” e ha detto di sentirsi “incredibilmente privilegiato” per aver fatto parte della sua vita.