Ilgiorno.it - Guardate Sanremo fino a tardi e poi siete stanchi di giorno? La sonnolenza diurna può nascondere un problema

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Se è vero che la scaletta di– non rispettata ormai per tradizione – costringe spesso a fare le “ore piccole” e quindi a presentarsia lavoro durante il, laè in realtà una patologia da non prendere alla leggera. Innanzitutto perché colpisce circa 2,8 milioni di italiani e poi perché, se persistente, puòuna patologia più grave, come la sindrome dell’apnea ostruttiva del sonno. Dell’argomento si è parlato proprio adurante l’ultima puntata di “Sleepy Talks – dialoghi sulla” con uno dei maggiori esperti italiani di problemi respiratori del sonno, Luigi Ferini Strambi, professore ordinario di Neurologia e direttore del Centro del sonno dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano. La campagna di divulgazione si rivolge soprattutto alle persone che più spesso possono avere eccessiva, talvolta ignorandone gravità e cause: quelle di età compresa tra 30 e 70 anni.