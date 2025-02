Juventusnews24.com - Guardalà boccia Kelly: «Erroraccio sul pareggio di Perisic. Si confermano queste difficoltà per la Juve»

di RedazionentusNews24: «suldi». Il commento dell’inviato di Sky Sport su-PSVA Sky Sport, Giovanniha parlato così della partita dellantus in Champions League. Le sue dichiarazioni dopo la sfida col Psv.GUARDALA‘ – «La possibilità di andare in Olanda con due risultati su tre è qualcosa di molto positivo, a patto che ci sia la consapevolezza di dover fare tutta un’altra partita rispetto a quella di ieri sera, altrimenti la qualificazione non la si porta a casa. Di positiva c’è stata anche la scossa arrivata dalla panchina, ma ci sono anche tanti aspetti negativi, come l’ennesima conferma delladi gestire un vantaggio e l’disul».Leggi suntusnews24.com