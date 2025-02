Juventusnews24.com - Guardalà avverte: «Il 2-1 non è un risultato confortante per la Juve. Ci sono due cose che non mi sono piaciute»

di RedazionentusNews24lantus dopo la vittoria di misura maturata ieri sera all’Allianz Stadium contro il Psv. Cosa ha detto negli studi di Sky SportIntervenuto negli studi di Sky Sport Giovanniha parlato così della prestazione dellantus in Champions League. Le sue dichiarazioni dopo la sfida col Psv.– «Vincere e andare in Olanda con due risultati su tre è importante anche se il 2-1 non èe servirà un’altrantus al ritorno. L’altro aspetto positivo è stato chi è entrato dalla panchina, i tre attaccanti iniziali invece hanno deluso, e la panchina ha dato la scossa. Poi cialtri aspetti, c’è una squadra che gestisce male quando va in vantaggio, subisce spesso gol e nell’occasione della rete di Perisic male Kelly. Dopo che subisce gol lantus va quasi in depressione, spesso dal punto di vista della qualità non riesce ad esprimersi.