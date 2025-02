Lettera43.it - Gualtieri dà (ancora) buca a Donnet, la festa per Schlein e altre pillole

Leggi su Lettera43.it

E anche per la mostra su Edvard Munch il sindaco di Roma Robertoha “dato” a Philippe. Per il primo cittadino della Capitale il francese che guida le Assicurazioni Generali sembra essere il diavolo: non vuole proprio averci a che fare. Era già accaduto nel pieno dell’estate, nello mese di agosto del 2024, come era stato raccontato su Lettera43, conche «era venuto a Roma non in vacanza, ma per presentare l’esposizione di alcune opere d’arte della collezione triestina nel palazzo della sede romana di piazza Venezia, con tanto di appendice finale sulla prospicente e mondanissima terrazza di Civita, l’associazione che fu cara ad Antonio Maccanico e Gianfranco Imperatori e che ora è affidata alle amorose cure di Gianni Letta e Simonetta Giordani». Anche allora, ci auto-citiamo, «l’invito a partecipare all’evento era arrivato in Campidoglio, all’attenzione del sindaco Roberto