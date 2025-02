Game-experience.it - GTA 6 istigherà i giocatori alla violenza? Take-Two non è preoccupata

Con l’avvicinarsi dell’uscita di GTA 6, tornano le classiche polemiche sulla presunta influenza negativa dei videogiochi violenti. Tuttavia,-Two Interactive, casa madre di Rockstar Games, non condivide queste preoccupazioni.Difatti sfruttando una recente intervista con CNBC, il CEO del publisher americano, Strauss Zelnick, ha chiarito che non teme possibili ripercussioni sociali legate al gioco, sottolineando che non esiste alcuna prova concreta che i videogiochi istighino.Secondo Zelnick infatti, l’intrattenimento è uno specchio della società, non un motore di comportamenti aggressivi. Ha ribadito che l’idea secondo cui i media, inclusi film e videogiochi, possano generare direttamente atti violenti è stata più volte smentita da studi e ricerche.Di conseguenza per lui, giochi come GTA 6 offrono aiun modo per esplorare mondi narrativi senza che questo si traduca in azioni nel mondo reale.