Groenlandia? Ci compriamo la California”, la petizione che fa impazzire i danesi e sfida Trump

Roma, 12 febbraio 2025 - La risposta alla volontà di Donalddi acquistare laè arrivata da oltre 200mila: "A sì? Allora noila". Detto che, con il tycoon al potere, le autorità del The Golden State potrebbero farci un pensierino, è una chiara provocazione in forma diche sta spopolando tra i. Anche personaggi famosi hanno aderito come il batterista Lars Ulrich dei Metallica e l'attore Viggo Mortensen, famoso per il Signore degli Anelli. "Più sole e pattini a rotelle” Lasu denmarkification.com, che dell'ironia fa la sua forza, chiede: "Avete mai guardato una mappa e pensato: 'Sapete di cosa ha bisogno la Danimarca? Più sole, palme e pattini a rotelle'. Bene, abbiamo un'opportunità irripetibile per trasformare quel sogno in realtà", e il testo continua: "lada Donald!".