Ilfattoquotidiano.it - Grazie Simone

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ieri sono tornato a casa stanco, stanchissimo. Arrivavo da due giorni di trasferta pesanti e per la prima volta dopo anni non mi sono seduto sul divano per guardare la serata inaugurale del Festival di Sanremo. Questa mattina, però, i dei miei social, che evidentemente sanno di me più di quanto io stesso non voglia ammettere, erano pieni di commenti o articoli su una sola canzone: Quando sarai piccola, portata sul palco dell’Ariston daCristicchi.Nei giorni immediatamente precedenti all’avvio della Kermesse ne avevo sentito parlare, ma più che altro perché una di quelle “in quota cantautori” o in virtù della commozione del presentatore del PrimaFestival, Gabriele Corsi, arrivato alle lacrime mentre intervistava proprio Cristicchi. È così che, quasi per caso, sono andato su Rai Play e ho ascoltato l’esibizione.