Grave incidente in Via Ripuaria: scontro tra una motocicletta e un furgone

Un bruttoè avvenuto in Via, unaha impattato violentemente contro un. Si registra un feritoBruttosu via, all’altezza della Cascina Verde, dove è avvenuto unotra unae con un. Lo schianto ha fatto sobbalzare il conducente della moto nel parabrezza del, sfondandolo. Ilimpatto ha riportato alla luce il problema della sicurezza stradale su Via, che ancora una volta si dimostra una arteria stradale dove bisogna prestare la massima attenzione.Solo per un miracolo non si è verificato alcun evento tragico, nonostante l’entità dell’e il violento impatto subito dal conducente della moto.Sul posto sono intervenuti prontamente il personale del 118 e le forze dell’ordine.