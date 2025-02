Isaechia.it - Grande Fratello, una frase di Iago Garcìa manda su tutte le furie Alfonso D’Apice che sbotta: “Hai cag*to!”

Ieri sera alè andato in onda un battibecco tra concorrenti che ha decisamente reso tesa l’atmosfera nella Casa. I protagonisti del malinteso sono statiGarcia e, che èto come mai prima.Nel corso della cena, i coinquilini stavano discutendo sul premio che il GF ha concesso ai veterani del programma. La produzione, infatti, ha voluto concedere qualche ora di relax assoluto ai concorrenti più longevi all’interno del gioco. Chi non ha potuto godere del premio ed è rimasto tra le mura della Casa, si è divertito ad indovinare dove fossero diretti i propri compagni.Quando hanno fatto ritorno, però, nessuno di loro ha potuto proferire parola sulla gita appena conclusa. Hanno avuto da subito l’obbligo di mantenere il segreto e di non lasciarsi sfuggire alcun dettaglio, per lasciare le new entry nel mistero e metterli al corrente soltanto nel corso della puntata di giovedì.