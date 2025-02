Isaechia.it - Grande Fratello, “nella Casa una maleducazione non fermata in tempo e con determinazione”: la reazione di Alfonso Signorini

Leggi su Isaechia.it

ha risposto alla critica mossa da una telespettatrice delin merito ad alcuni comportamenti attuati da alcuni concorrenti.Il conduttore, in una parte del suo settimanale Chi, trova sempre il modo di ascoltare, leggere e replicare ad alcune curiosità o semplici esternazioni dei suoi affezionati lettori. E anche questa volta a scrivere una lettera adè stata la signora Laura, da Varese. Ecco quanto ha lamentato la donna:Egregio Signor., seguo ilda qualche anno, non perché le dinamiche mi interessino più di tanto, ma perché mi incuriosisce vedere il comportamento delle persone nel trascorrere del. E’ un termometro del rispetto attuale. Quest’anno, per me, in alcuni personaggi, si è raggiunto il massimo in negativo.