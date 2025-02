Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo e Shaila spronano Zeudi: “Il seguito è più tuo che di Helena, se solo tu avessi un po’ più di polso con lei…”

Leggi su Isaechia.it

Nel corso della giornata di ieri, ai veterani del, coloro che soggiornano nella Casa dal lontano settembre, è stato concesso un premio. Gli autori li hanno infatti omaggiati di qualche ora di relax per staccare un po’ la spina dalla schematica routine all’interno del gioco. Al loro ritorno,Spolverato ha chiesto qualche informazione aDi Palma a proposito degli aerei transitati in loro assenza.“Dimmi cosa c’era scritto, vediamo se mi dà la conferma di quello che pensavo”, ha esordito. A quel puntoha riportato il messaggio dedicato a lei di un aereo in particolare, che recitava: “Il Brasile è con te, sii forte”.Da queste parole destinate all’ex Miss Italia, il modello ha potuto avvalorare la sua teoria, secondo la quale il corposo fandom Zelena (Prestes) è ora tutto dalla parte della prima, adella decisione didi accantonare la sintonia cone approfondire quella con Javier Martinez.