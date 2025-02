Movieplayer.it - Grande Fratello, lite tra Alfonso D’Apice e Iago Garcia che difende Stefania Orlando: "Non mi azzittire"

Leggi su Movieplayer.it

Ancora tensioni nella casa di Cinecittà:rimproveraD'Apice per il suo comportamento poco rispettoso nei confronti di. Interviene anche Amanda Lecciso. Aria tesa all'interno della casa del, stavolta per un litigio traD'Apice. Ecco cosa è successo nella casa di Cinecittà. Laa cena traD'Apice eNell'ultima puntata delc'è stato un acceso diverbio trae Chiara Cainelli. La Cainelli infatti, non aveva gradito il giudizio dellache spiegava l'antipatia della Cainelli verso Javier con il rifiuto del ragazzo. Il quale, nel frattempo, ha iniziato a fare coppia fissa con Helena Prestes.D'Apice, attuale fidanzato della Cainelli, è intervenuto in puntata e, sentendosi in difficoltà per .