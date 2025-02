361magazine.com - Grande Fratello, il gruppetto capitanato da Lorenzo manipola Zeudi. Ecco il piano contro Helena

, i gieffini prosi sono radunati in cucina e hanno cercato direai danni diancora una volta nel mirino dei gieffini. La Prestes è nella casa la concorrente più temuta dai concorrenti e compagni d’avventura che ambiscono agguerriti più che mai al podio.Basandosi sugli aerei che la modella e la Miss hanno ricevuto,ha detto ache è sicuramente lei la preferita dal pubblico perché le fan Zelena le vorrebbero insieme. Così Chiara ha aggiunto e consigliato alla Miss “di assecondare certe cose” e Shaila diretta le ha detto di scegliere di tornare a stare al fianco diper fare contenta quella fetta di pubblico che le vuole insieme.Leggi anche–>, Alfonso D’ApiceStefania OrlandoMa la gieffina ha replicato di aver scelto la verità e non il gioco e che non vuole seguire questo schema.