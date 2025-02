Isaechia.it - Grande Fratello, Helena Prestes esasperata da Lorenzo Spolverato: “Il suo percorso è la rovina della televisione italiana, un esempio di mer*a”

si è mostrata abbastanzadal comportamento e dalla stessa presenza in Casa di.La mobrasiliana, durante questo pomeriggio, trovandosi in compagnia del fedele Javier Martinez si è abbandonata ad uno sfogo:Sto arrivando ad un punto che è meglio che io esca perché ho già fatto di tutto e io so benissimo i miei difetti. Non mi va più di condividere più nulla, basta. Già mi sono messa in discussione per 18 puntate di seguito. C’entra, cosa c’entra questo mio discorso? Che sono anche stanca.A supportarla il pallavolista:Ma che c’entra questo discorso. Ho capito che sei stanca ma io sono qui che ti sto semplicemente dicendo che secondo me questa è una cosa che non dovresti fare. Poi però ti dico che però se tu non ce la fai a farlo, non ti giustificare poi dicendo.