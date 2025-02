Isaechia.it - Grande Fratello, Bernardo Cherubini svela chi sono gli unici due inquilini che salva (e chi è il più provocatore)

È stato eliminato lo scorso 31 gennaio nel corso della ventisettesima puntata delmaggiore di Jovanotti.Un percorso breve ma intenso per il tour operator, che non lo ha esonerato nemmeno da qualche scivolone, generando critiche e polemiche dentro e fuori la Casa del reality show.Di recenteha rilasciato una lunga intervista sulle pagine di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola a partire da oggi.Dopo aver confessato chi vorrebbe come vincitore e chi spera di continuare a frequentare fuori dalle telecamere, ai microfoni della rivista l’ex gieffino ha fatto i nomi deglidue concorrenti che:Nella Casa c’era ostilità e falsità nel raccontarsi, si entrava nella vita degli altri per screditarli. Salvo solo Iago e Javier.