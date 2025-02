Ilrestodelcarlino.it - Granchio blu: il Veneto chiede la calamità naturale

Venezia, 12 febbraio 2025 – La Giunta Regionale delha approvato una proposta di declaratoria dilegata all'emergenzaBlu per l'anno 2024. Con la delibera è stata approvata anche la relazione tecnica, nella quale vengono elencate le aree colpite dall’emergenza. GOROBLU Nel dettaglio sono la Laguna di Caorle e Bibione (nei comuni di Caorle e San Michele al Tagliamento), la Laguna del Mort (Comune di Eraclea), la Laguna di Venezia (nei comuni di Campagna Lupia, Cavallino Treporti, Chioggia, Codevigo, Jesolo, Mira, Quarto d’Altino e Venezia), le Lagune e sacche del Delta del Po (nei comuni di Porto Tolle, Porto Viro e Rosolina), nonché le aree marittime antistanti la fascia costiera del. I dati dell’emergenza ‘blu’ La relazione tecnica indica per il 2024 quantitativi in crescita rispetto al 2023.