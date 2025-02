Oasport.it - Golf, Scheffler e McIlroy inseguono il primo titolo al The Genesis Invitational. A Torrey Pines difende Matsuyama

Il terzo Signature Event della stagione è ormai alle porte. Il The(20 milioni di dollari e 700 punti FedEx Cup in palio) quest’anno accoglie i migliori giocatori del PGA Tour sui fairway di(sul south course), percorso già sfruttato qualche settimana fa durante il Farmers Insurance Open, per la sua 99esima edizione. Di solito ospitato al Riviera Country Club di Pacific Palisades, quartiere della città di Los Angeles, a causa dei recenti incendi che hanno interessato la metropoli statunitense, le autorità competenti hanno deciso di trovare un’altra location per l’evento.A San Diego, dunque,ilil giapponese Hideki, già vincitore nel 2025, tra l’altro, del The Sentry. Qui, appena un anno fa, si impose con 3 colpi di distanza sugli americani Will Zalatoris e Luke List.