Gli Usa di Trump voltano le spalle all’Europa | Si difenda da sola E il capo del Pentagono gela Zelensky | L’Ucraina nella Nato? Irrealistico

L’ingresso del? «Non è realistico». La priorità delle politiche di difesa degli Stati Uniti? Non l’Europa, ma «l’Indopacifico». E i Paesi europei devono «assumersi le responsabilità della difesa convenzionale» nel Vecchio Continente. L’elezione di Donaldha segun drastico cambio di rotta nelle relazioni tra Stati Uniti ed Europa. Non solo sul fronte commerciale, con la Casa Bianca che si ostina a minacciare l’introduzione di nuovi dazi, ma anche su quello delle politiche militari e di sicurezza. La conferma arriva dalle parole di Pete Hegseth, l’uomo scelto daper guidare il. Oggi, mercoledì 12 febbraio, il segretario alla Difesa Usa ha fatto il suo esordio in Europa, a Bruxelles per la riunione del Gruppo di contatto sul, presieduto ora dalla Gran Bretagna.