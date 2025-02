Pordenonetoday.it - Gli studenti scendono in campo per la sicurezza a bordo dei bus

L’importanza dei giusti comportamenti da tenere in autobus. Per evitare di incorrere non soltanto in sanzioni amministrative, ma anche, e soprattutto, in condotte di rilevanza penale. A volte sottovalutate per la giovane età di chi le pone in essere. È il messaggio che ha contraddistinto il.