Orbitlane – "Guidance": l'importanza della fiducia per non perdere la via.

È fuori "Guidance", il nuovo singolo degli Orbitlane

Gli Orbitlane tornano con "Guidance", il nuovo singolo in cui atmosfere eteree e delicate si fondono con esplosioni di pura intensità. Un brano dinamico che alterna momenti sospesi e vocalità clean evocative a sfuriate di urlando acido e growl profondo, il tutto incorniciato da un midtempo post-metalcore che richiama le sonorità di Architects, Bad Omens e Sleep Token.

"Guidance" degli Orbitlane affronta il tema del valore personale e di come le relazioni possano aiutarci a riscoprirlo. Nei momenti in cui ci si sente sbagliati fino a detestarsi, quando non si riesce più a credere in nulla, quando la luce e la speranza sono smarrite e ci si lascia consumare dentro dalle bugie e dalla paura, allora c'è solo una strada da percorrere: "Affida le tue lacrime al fuoco, perché i serpenti vengono a banchettare con la disperazione."