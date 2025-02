Quotidiano.net - Gli insulti al calciatore Kean. Italia razzista anche allo stadio. Ma nessuno nasce per odiare

Boni "Non ci sono negrini". "Scimmia del ca.o fai vedere i muscoli.". "Fai ca.re, non hai fatto un ca.o oggi, scimmia!". Sono tanti, ma troppi sarebberose fossero stati uno solo. I ripugnantirazzisti ricevuti e pubblicati sui social dal centravanti della Fiorentina e dell’Moisedopo la partita Inter-Fiorentina di lunedì sera, ci raccontano che il razzismo è un fenomeno atavico in preoccupante ascesa nel nostro Paese. Questo è solo l’ultimo episodio di una lunga serie. Alcuni giorni fa, un video diffuso online dalla stampa, mostrava una madre di una giocatrice di basket femminile U19 sugli spalti di un campo, a Rimini, urlare a un’avversaria dalla pelle scura: "Non ti vergogni? Sei una scimmia!". I casi sono innumerevoli, in tutti gli ambiti della società, e solo alcuni salgono alla ribalta delle cronache provocando sdegno nell’opinione pubblica.