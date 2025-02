Ilgiorno.it - Gli agricoltori: bene i parchi solari: "Incentivi a chi risparmia energia"

Leggi su Ilgiorno.it

Circa duecento imprenditori agricoli hanno partecipato ieri mattina all’assemblea organizzata da Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza al Parco Tecnologico Padano per approfondire le novità fiscali apportate al settore dalla Finanziaria 2025. Tra le numerose tematiche affrontate, il focus è stato posto sulle misure a sostegno dell’innovazione e della sostenibilità delle aziende. Fino al 31 dicembre gli imprenditori potranno infatti usufruire infatti del Piano Transizione 5.0, un sostegno che garantiscefici e agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per coloro che decidono di investire in beni materiali e immateriali altamente tecnologici e molto impattanti per l’efficientamento energetico delle imprese. "È un importante incentivo – ha spiegato il professor Alessandro Pantano, responsabile dell’Ufficio Ambiente e Agricoltura 4.