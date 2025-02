Laprimapagina.it - “Giusto” in scena al Cinema Teatro Esperia di Bastia Umbra il 19 febbraio

Mercoledì 19, alle ore 21:00, ildi(Perugia) ospiterà lo spettacolo teatrale “”, scritto e interpretato da Rosario Lima. La performance racconta, con ironia e poesia, le vicissitudini di, un impiegato mite e intelligente che lavora all’Inps di Milano. In un mondo di spietato cinismo,si sente un estraneo, un pesce fuor d’acqua, circondato da colleghi grotteschi. La sua vita solitaria, condivisa con una coinquilina assente e un calabrone pittore, si intreccia con il suo sogno impossibile di baciare Sofia Gigliola, la figlia del suo potente capo.Il pubblico potrà immergersi in un mondo surreale, arricchito dalle illustrazioni evocative di Gregorio Giannotta, noto per la sua arte fiabesca e poetica. Un’esperienza che mescola comicità e riflessione, pronta a sorprendere e affascinare.