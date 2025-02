Lapresse.it - Giustizia, Delmastro: “Condanna in primo grado non interromperà percorso politico”

“Se penso che saròto? Non ho detto questo, non penso di essereto. Ho detto una cosa diversa, che lanon inficerà in alcuna maniera il“. Lo ha detto il sottosegretario allaAndreaDelle Vedove, intercettato da LaPresse all’esterno di Montecitorio in merito alla sentenza prevista per il prossimo 20 febbraio nel processo che lo vede imputato per violazione di segreto d’ufficio. “Se FdI è più preoccupata del mio processo o quello di Santanché? Io posso commentare il mio, non altri processi. Per quanto mi riguarda sono convinto dell’assoluzione e convinto che un’eventualeincomunque nonilche stiamo facendo”. Infine, un passaggio anche sull’esposto del DIS nei confronti del procuratore capo di Roma Lo Voi: “Normale che i servizi facciano un esposto contro il procuratore di Roma? C’è qualcuno in Italia che si ritiene al di sopra financo degli esposti? Se la risposta è no, perché tutti siamo soggetti alla legge, può essere normale”, conclude