Juventusnews24.com - Giuseppe Rossi non dimentica: «Il 4-2 contro la Juve è nella storia della Serie A. Su Kean dico questo»

di RedazionentusNews24nonla vittoriaFiorentinala: tutte le dichiarazioni dell’ex giocatoreL’ex attaccanteFiorentinaha parlato a Sky Sport ricordando i suoi gollae parlando di.PAROLE – «Fu una giornata stupenda, non solo per me ma per tuta Firenze. C’è una grande rivalità, quella resteràper come andò. E’ una partedel calcio, non solo per Firenze ma per tutta laA».SUE RETEGUI – «Sono due giocatori simili direi, è bello vederli segnare.può solamente aiutare la Nazionale. Stanno facendo gol importanti, ci auguriamo che possano portare i gol anche in Nazionale. Chi si adatterà di più al gioco collettivo farà meglio. Sarebbe bello vederli giocare anche insieme, anche se riescono a fare reparto da soli».