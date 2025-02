Sbircialanotizia.it - Giulio Tremonti: “Rischiamo una crisi finanziaria enormemente peggiore di quella del 2008”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Intervista al presidente della Commissione Affari esteri e comunitari del Senato, autore del libro 'Guerra o Pace', in libreria per Solferino "Il rischio che stiamo correndo è che si replichi su scalaladel. Dove e come non lo so ma è altamente probabile che avvenga"., presidente della .L'articolo: “unadidel” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.