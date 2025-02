Giulio Tremonti | Rischiamo una crisi finanziaria enormemente peggiore di quella del 2008

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Il rischio che stiamo correndo è che si replichi su scalaladel. Dove e come non lo so ma è altamente probabile che avvenga"., presidente della Commissione Affari esteri e comunitari del Senato e autore del libro 'Guerra o Pace' in libreria per Solferino, lo .