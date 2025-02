Sport.quotidiano.net - GIUDICE E ARBITRO. Pacelli di Roma 2 fischia al "Benelli»

Multe. 4.000 euro al Sestri Levante per l’indebita presenza nella zona antistante gli spogliatoi, a fine gara, di diversi soggetti riconducibili alla società i quali proferivano parole irriguardose e ingiuriose nei confronti della quaterna e per lancio di oggetti dagli spalti. Atti trasmessi alla Procura federale per l’identificazione dei soggetti.Ammende anche per Rimini e Ternana (500 euro). Dirigenti: inibito fino al 10 aprile Nicolò Mai (Sestri). Calciatori: 3 giornate all’ex Vis Molina (Spal) per condotta violenta verso un avversario; 2 a Marsura (Ascoli) e Amoran (Perugia); 1 g. Karic (Entella), Tozzuolo (Gubbio), Dore (Legnago), Squizzato (Pescara), Awua e D’Orazio (Spal). Designazioni. Vis Pesaro-Sestri di sabato (17,30) sarà diretta da Fabrizio Pacella di2: un precedente con Pesaro (Lucchese-Vis 3-0 del 2022-23), nessuno con il Sestri.