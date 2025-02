Sport.quotidiano.net - Giovanili. Pallavolo Grosseto. Under 16 sul podio

Turno con alti e bassi per le formazioni femminili della. L’16 Luca Consani ha vinto la finale per il terzo posto, salendo suldel Basso Tirreno: un bel risultato contro una coriacea Bellaria Pontedera per un gruppo con sole tre ragazze del 2009 e il resto 2010; anzi una conferma visto che anche la scorsa stagione in14 questo gruppo era salito ancora sul gradino più basso del. Ora rimane lo spareggio per accedere alla fase regionale contro laPrimo Salto Siena, seconda classificata del Comitato Etruria. Luca Consani: Matilde Marini, Lisa Sartorio, Giulia Ghita, Aurora Fanteria, Emma Rossi, Giulia Angeli, Sofia Seghetta, Sofia Guidoni, Iris Peotta, Francesca Macchi, Clara Balestri, Ginevra Consani. L’14 Brandini nella semifinale territoriale disputata a Follonica si è aggiudicata il quarto posto dopo una sconfitta al tie break per 15-13 inflitta dalle padrone di casa.