Giovane operaio morto dopo un volo di 40 metri a Biassono: tre imputati alla sbarra

(Monza Brianza) – “La volta precedente, nel momento del sollevamento, il palo si era rovesciato quindi quella volta è stato imbragato con delle fasce. Erano scolorite, pelose. Frederico, quando le ha viste, ha detto che non gli piacevano per niente. Il palo è stato imbragato e sollevato dgru, poi è accaduta la tragedia”. Frederico Neves Bastos, 33 anni,di origini brasiliane residente a Casazza, nella Bergamasca e addetto di una società del Milanese che si occupa di infrastrutture per le telecomunicazioni, è la vittima dell'infortunio mortale sul lavoro accaduto il 10 marzo del 2022 a. Ilera sul cestello della gru per raggiungere il traliccio con le antenne ed effettuare una sostituzione. Ma ha fatto undi 40che non gli ha lasciato scampo.