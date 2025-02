Cesenatoday.it - Giorno del ricordo, Polidori (Fratelli d'Italia): "Non è stato posto neanche un fiore per le vittime delle foibe"

Leggi su Cesenatoday.it

d'torna sulla polemica di undelcelebrato in tono minore nel Cesenate. “Questa volta la sinistra ha superato sé stessa: nessuno rispetto per le, nessuna considerazione della nostra storia”. E' l'opinione di Cesare, coordinatore did'